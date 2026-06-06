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Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

06.06.2026 - 23:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Refik Cesur Bulvarı’nda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu F.B.C., N.C. ve M.K. araçlarda sıkışarak yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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