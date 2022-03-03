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Ortaköy’de otelin yedinci katından düşen kadın hayatını kaybetti

Ortaköy’de ünlü bir otelin 7. katından gece aşağı düşerek ağır yaralanan 40 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 hafta önce Almanya’dan yurda giriş yaptığı öğrenilen çiftin olaydan önce alkol aldıkları ve birçok kez kavga ettiği ortaya çıktı. Olayda yüzünde tırnak izleri olan kadının eşi gözaltına alınırken, Beşiktaş polisi olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

03.03.2022 - 12:10 | | İHA
Ortaköy’de otelin yedinci katından düşen kadın hayatını kaybetti

Beşiktaş Ortaköy’de dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C. (40) hayatını kaybetti.

ALKOL ALIP HEM DIŞARIDA HEM OTELDE KAVGA ETMİŞLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. (35) gözaltına alındı. Polis, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirlendi. Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol aldıkları öğrenilen çiftin birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenildi.

Ortaköy’de otelin yedinci katından düşen kadın hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ POLİSİ CİNAYET Mİ YOKSA İNTİHAR MI OLDUĞUNU ARAŞTIRIYOR

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada çiftin odaya girdiği esnada kadının altında etek olduğunu ancak düştükten sonra altında sadece külotlu çorap olduğu belirlendi. Ayrıca kavga esnada otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrardan odaya alındığı ve kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi.

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi Beşiktaş polisi tarafından emniyete götürüldü. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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