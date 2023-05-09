Eski ortağı emekli hemşirenin hayatını kararttı! 'Bana ait eskort siteleri açılmış!'

Emekli hemşire Sevil Coşkun, Ümraniye'de bir güzellik merkezi açtı. İddiasına göre her şey ondan allak bullak oldu. Hem kızı hem kendisi için tedirgin. Çünkü bu sahte hesaplardan dolayı hayatları kabusa döndü. Ortaklık bozulunca adına YouTube'da bir eskort sitesi açıldığını söyleyen Coşkun, aynı durumu kızına yapacaklarını da iddia etti.

"AYNI ŞEYİ KIZIMA DA YAPACAKLARINI SÖYLÜYORLAR"

İbrahim Konar ve Neyfel Salman'ın haberine göre; Sevil Coşkun, 'Bana ait eskort siteleri açılmış YouTube kanalında ve aynı şeyi kızıma da yapacaklarını söylüyorlar. Kızıma böyle bir site açılırsa ben ne yapacağım." iddiasında bulundu.

"İş başladıktan sonra bu ismin kimsenin tanımadığını öğrendim." diyen Coşkun, "750 bin TL ücret vermiştik. Haklı fesih hakkımızı kullanıp tabelayı indirip kendi tabelamızla yolumuza devam etmeye başladık. Yurt dışı numaralarından tehdit ve hakaretler içeren çok çirkin mesajlar gelmeye başladı. Açılan eskort sitesinde benim doğum tarihim, TC, telefon numaram tüm bilgilerim paylaşılmış." dedi.

"ANNE BEN NE YAPACAĞIM?"

Coşkun bir diğer açıklamasında da 'Kızıma ait bu çirkin saldırının bir an önce kimin yaptığının tespit edilmesini istiyorum. Kızım 3 gündür okula gitmiyor. 'Anne senin açılan kanalını arkadaşlarım görürse ben ne yapacağım?' diyor'

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sevil Coşkun başına gelenleri savcılığa taşıdı, sorumluların bulunmasını istedi.

KARŞI TARAF İDDİALARA NE DİYOR?

Kanal D ekibi iddiaların karşı tarafına ulaştı. Ancak karşı taraf konuşma veya röportaj yapmak istemedi. Suçlamaların asılsız olduğunu bunun için de şikayetçi olduklarını söyledi. Taraflar arasında son söz yargıda.