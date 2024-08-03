Orta Doğu'yu sarsan Haniye suikastında yeni detaylar ortaya çıktı!

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, halihazırda gergin olan bölgede tansiyonu had safhaya çıkardı.

Suikast haberinin ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'İsrail'i sert şekilde cezalandırma' sözü verdi. Haniye, son yıllarda sık sık İran'a gidiyor ve düzenli olarak İran'da dini lider Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerle görüşüyordu. 2017 yılında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Haniye, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenini için İran'da bulunuyordu.

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen yemin törenine, birçok uluslararası yetkili ve misafir katıldı. Pezeşkiyan'ın yemin ettiği tören öncesinde dini lider Ayetullah Hamaney'in hassas bir buluşması vardı. Hamaney ofisinde Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye ve İslami Cihad'ın lideri Ziyad en Nehhale ile görüşmüştü. Tahran'dan gelen fotoğraftan saatler sonra gece yarısı İran'ın başkentinde bir saldırı gerçekleşti, Hamas lideri Haniye'nin kaldığı konut, yerel saatle 02.00 sularında İsrail tarafından vuruldu.

Haberin Devamı

Hamas, Haniye ve korumasının saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, Haniye'nin Tahran'daki evine haince bir siyonist baskın düzenlendiği belirtildi. İsrail istihbaratının yıllardır İsmail Haniye'nin peşinde olduğu biliniyordu. Tahran'daki suikastın detayları ise netleşmeye devam ediyor.

ODASI DIŞARIDAN VURULDU

İran Devrim Muhafızları, Hamas liderinin hayatını kaybettiği suikasta dair şimdiye kadar yürütülen soruşturmalara dayanarak bir açıklama yaptı. Buna göre, Haniye odasına dışarıdan fırlatılan yaklaşık yedi kilogramlık bir savaş başlığına sahip kısa menzilli bir roket ile vuruldu.

Cumartesi günü yayınlanan açıklamada, Devrim Muhafızları, Haniye'ye yönelik saldırının 'yaklaşık yedi kilogram patlayıcı madde taşıyan ve ikametgahın dışından fırlatılan kısa menzilli bir roket ateşlenerek gerçekleştirildiğini' söyledi.

İsrail'in, Haniye'nin suikastı için 'zamanı ve yeri geldiğinde sert bir ceza' alacağını ve suikastın ABD'nin 'suçlu hükümeti tarafından destek aldığını' da ileri sürdü.

Haberin Devamı