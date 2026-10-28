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HaberlerGündem Haberleri Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

28.10.2026 - 20:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞANLIURFA (İHA)

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu kavgada N.B. (41) ve N.G. (42) yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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