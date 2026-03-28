Ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

28.03.2026 - 22:37

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük’te ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Aşağı Kızılcaören mevkiinde meydana geldi. Aşağı Kızılcaören köyü yakınlarında demir yolu hattı kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını fark eden Kemaloyman’da çalışan işçiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

