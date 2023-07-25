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Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını 17 saattir devam ediyor. Denizden su alan helikopterlerin çalışmalarını plajda turistler izlerken, bakanlar da bölgeye gitti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Antalya'nın Kemer ilçesi hariç diğer bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı” dedi.

25.07.2023 - 17:44 |
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08’de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğe saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50’nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 12 uçak, 22 helikopterle denize alçalarak su aldıktan sonra alevlerin üzerine döküyor.

7-8 helikopterin denizden su aldığı anları, plajdan turistler ilgiyle takip etti. Kemer-Antalya yoluna inmesi engellenen yangın yüksek kesimlerde etkisini devam ettiriyor. Ağaçların sık, arazinin sarp olması nedeniyle karadan müdahale zaman zaman güçleşiyor. Uçak ve helikopterlerle yapılan sortilerle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede yanan alan ve yangının devam ettiği bölge havadan da görüntülendi.

Öte yandan turizm merkezi Kemer'in plajlarından denize giren vatandaşlar, yüksek kesimdeki yoğun dumanı ve helikopterlerin çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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DENİZDE YANGIN SEFERBERLİĞİ

Kemer'de devam eden orman yangınında söndürme çalışmalarında yer alan helikopter ve uçaklar, kısa sürede alevlere müdahale edebilmek için sahile yakın bölgelerden denizden su aldı. İlçe merkezindeki otel, halk plajı, kamp, karavan ve mesire alanlarının yakınında sahilden 100 metre açıkta su dolduran helikopterler, kısa süreli uçuşlarının ardından yanan alanlara boşalttı. Uçaklar da daha açıktan su doldurup, söndürme çalışmalarında yer aldı.

Helikopter ve uçakların deniz üzerindeki seferini plajda güneşlenip, denize girenler de izledi. Alevlerin oluşturduğu duman bulutunu endişeli bakışlarla takip edenler, helikopter ve uçaklar denizde su doldururken cep telefonuyla görüntüledi.

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125 HEKTARDA ETKİLİ

Ormanın Beydağları Milli Park alanı içinde olması ve orman içi yol bulunmaması nedeniyle ekiplerin dün geceden beri arazözler için çok zor ve engebeli olan bölgede yol açmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının etkili olduğu alanın ise 125 hektarı bulduğu belirtildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlerleyen saatlerde çok büyük bir rüzgar beklenmiyor. Arkadaşlarımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Bu yangına da 9 dakikada müdahale edildi. Arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karadan müdahale zor olduğu için süreç biraz uzuyor. Gece de kontrollü bir şekilde süreç devam edecek. Ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Bu da en kısa sürede söndürülecektir." dedi.

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