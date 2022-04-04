GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemOrman yangını! Üç buçuk dekarlık alan kül oldu
HaberlerGündem Haberleri Orman yangını! Üç buçuk dekarlık alan kül oldu
ABONE OL

Orman yangını! Üç buçuk dekarlık alan kül oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde iki noktada çıkan yangında 3 buçuk dekarlık çalılık ve otluk alan yanarak kül oldu.

04.04.2022 - 09:28 | | İHA
Orman yangını! Üç buçuk dekarlık alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Edincik Pervaneler Altı ve Dutlimanı Mahallesi sınırları içerisinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde meydana gelen yangınlara Bandırma Grup Amirliği personeli özverili ve zorlu çalışmalarıyla müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, Edincik Pervaneler Altı mevkii yaklaşık 2 dekarlık çalılık alan, Dutlimanı Mh. 1,5 dekarlık otluk ve makilik alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

Rusya'dan yeni karar! Uluslararası Uzay İstasyonunda iş birliği sonlandırılacak
İlgili Haber
Rusya'dan yeni karar! Uluslararası Uzay İstasyonunda iş birliği sonlandırılacak
Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz memur zam oranı ne olur?
İlgili Haber
Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz memur zam oranı ne olur?
Türkiye'den fışkırıyor! Değeri 120 trilyon dolar!
İlgili Haber
Türkiye'den fışkırıyor! Değeri 120 trilyon dolar!

GÜNCEL HABERLER

Taksiciler Uber'i çileye dönüştürdü!

Taksiciler Uber'i çileye dönüştürdü!

Bir ilk gerçekleşti! Türkiye'den dünyaya yayılıyor

Bir ilk gerçekleşti! Türkiye'den dünyaya yayılıyor

Türk civcivi Gürcistan’dan dünyaya yayılıyor

Türk civcivi Gürcistan’dan dünyaya yayılıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taksiciler Uber'i çileye dönüştürdü!

Taksiciler Uber'i çileye dönüştürdü!

Sıradaki Haber
Rusya'dan yeni karar! Uluslararası Uzay İstasyonunda iş birliği sonlandırılacak

Rusya'dan yeni karar! Uluslararası Uzay İstasyonunda iş birliği sonlandırılacak

Sıradaki Haber
Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz memur zam oranı ne olur?

Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz memur zam oranı ne olur?

Sıradaki Haber
2022 Nisan ayı kira artış oranı ne olur? Mart ayı enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı ne kadar olacak? İşte Nisan ayı TEFE TÜFE 2022 kira artışı!

2022 Nisan ayı kira artış oranı ne olur? Mart ayı enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı ne kadar olacak? İşte Nisan ayı TEFE TÜFE 2022 kira artışı!

Sıradaki Haber