Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz memur zam oranı ne olur?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyor! Gözler TÜİK’e çevrildi. Memurlar 2022 ikinci 6 ay için zamlı maaşlarının ve zam farklarının ne kadar olduğunu hesaplayacak. TÜİK tarafından açıklanan 2022 Mart ayı enflasyonu da memur ve memur emeklisi için kritik önem taşıyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların alacağı enflasyon farkını da etkileyecek. Peki, Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar olur? Memur ve memur emeklisinde zam farkı çıktı mı? Memur maaşına ne kadar enflasyon farkı zammı yapılacak? 2022 temmuz memur maaşına zam olur mu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarında. 2022 Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler geliyor.

İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2022'in 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisiyle netleşiyor.

2022 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını açıklıyor. Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık sürecinde enflasyon neticesinde memur ve memur emeklisine verilecek zam farkı belli olacak. 4 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin alacağı zam farkı maaşları yükseltecek.

MEMURA ZAM FARKI ÇIKAR MI?

Memur maaşı zam farkı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını belirlerken memurlar için de fark anlamına geliyor.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak. Ancak buna ilaveten bir refah payı ya da ilave zam da söz konusu olabilecek. Böylece yılbaşında 2.5 puanlık ilave zamma benzer bir artış da gündeme gelebilecek.