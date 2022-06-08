'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmi gerçek oldu! 'Fil Avcısı' operasyonu ile hepsi yakalandı

Organize İşler 'Sazan Sarmalı' filmi gerçek oldu. Organize dolandırıcılık çetesi 15 ilde 20 ayrı inşaat firmasını 100 milyon lira dolandırdı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeteye düzenlenen 'Fil Avcısı' operasyonunda 22 kişi kıskıvrak yakalandı.

4 ay önce bir iş adamının şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı son yılların en ilginç büyük operasyonunu düzenledi.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, dikkat çeken operasyonun detaylarını aktardı.

Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

Örgüt yöneticisi 4 kişi. 2 atıcı ve 1 üstat atıcı... Çete adına kurulan sahte şirketlerin ismini kullanarak dolanıyorlar. Demir toptancısı ve demir alıcısının yerine geçiyorlar. Demir alıcısı adına demir satıcısını arıyor. Demir satıcısı adına da demir alıcısıyla konuşuyor. Dolandırıcılığın ana organizasyonunu bunlar yapıyor.

Şirketçi, dolandırıcılık amacıyla şirket kurdurulan işsiz güçsüz kişiler. Hesapçı ise, paralar şirket hesabına yatırılınca bloke edilmeden hızla çekip döviz veya altın alarak çete yöneticilerine getiren kişiler.

'DEMİR GELDİ, PARAYI GÖNDER'

Demir yüklü TIR'lar yola çıkıyor. Atıcılar hem demir satıcısıyla hem de demir alıcısıyla konuşmaya devam ediyor. TIR şoföründen hareketli konum istiyorlar. İstenen yere geldiğinde 'Demir geldi, gördün. Parayı gönder' diyorlar. Demir alıcısı gerçek satıcı sandığı dolandırıcıların hesabına parayı yatırıyor. Ancak demir satıcısı, 'benim hesabıma para yatmadı' diyerek demir yüklü TIR'ı geri çekiyor. Böylece demir alıcısı dolandırıldığını anlıyor.

Siparişini çıkardım diyor... Demirlere ulaşan TIR alıcıya bakar, kontrol eder ona göre ödeme yapar. Amaç burada gerçek olan demiri gösterip parayı kendi hesabına yatırtmak.

AÇIK HAT ÜZERİNDEN GÖRÜŞME

Çete takibe karşı açık hat denilen hatlar üzerinde görüşmeleri yapıyor. Yabancı uyruklu kişiler adına alınmış olan hatlar, Suriye ve Afganistanlıların üzerine kurulmuş.

16 İLDE 22 KİŞİ GÖZALTINDA

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa Asayiş Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenliyor. 16 ilde 20 eylem gerçekleştiren 22 kişi gözaltına alındı.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN

20 ayrı şirketi dolandıran çete üyeleri en az 100 milyon liralık vurgun yaptı.