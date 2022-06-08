Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Av85r6VA4H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2022