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Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

08.06.2022 - 11:47 |
Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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