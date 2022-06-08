Bitlis ve Gaziantep’te FETÖ/ PDY operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce örgütün sözde “Akademisyen Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatları olduğu tespit edilen ve ifadelerde adı geçen (4)’ü Öğretim Görevlisi (Aktif), (4)’ü Öğretim Üyesi (Aktif), (1)’i Okutman (Aktif), (1)’i Uzman (Aktif), (1)’i Doçent (Aktif), (1)’i Bilgisayar işletmeni (Aktif) olmak üzere toplamda (12) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (8) şahıs,

Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, MASAK raporunda örgüt ile iltisakı tespit edilen (şirket adına iltisaklı kurum ve şahıslarla para transferleri ve taşınmazın usulsüz devri), Bank Asya’da hesabı olduğu tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, KHK ile kapatılan okullarda eğitim kaydı bulunan (2) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1) şahıs olmak üzere,

Ülke genelinde toplam (9) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari (5) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir.