Ordu’ya ikinci 'kayak merkezi' için bakanlıktan onay

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda 630 dönüm alan üzerine inşa edilen ve Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliği ile dikkat çeken Çambaşı Kayak Merkezi’nin ardından, kentte ikinci bir kayak merkezinin kurulması için Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışma başlattı. Bu kapsamda Ordu’nun en yüksek zirvesi olan Kabadüz ile Mesudiye ilçesi sınırları arasında bulunan 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Tepesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü teknik personellerince inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Göndeliç Tepesi için Kayak ve Telesiyej Projesi’ne olumlu görüş bildirildi.

'EN AZ BİN HEKTARLIK KAYILABİLİR ALAN VAR'

Bölgenin kayak merkezi ve telesiyej için uygun olduğu görüşüne yer verilen raporda, “Ordu ili coğrafi konum olarak, Orta Karadeniz’de Göndeliç Dağı ise Doğu Karadeniz Dağlarının batı ucuna uzanan 2 bin 730 rakımı ile Ordu ilinin en yüksek zirvesi konumundadır. Ordu ile Çambaşı Kayak Merkezi’nin devamı niteliğinde talep edilen Göndeliç Tepesi’nin 10 kilometre mesafede olması, Çambaşı Kayak Merkezi’nin mevcut haliyle turizm talebini karşılayamaması, 2 bin rakımda olduğundan kış sporlarının yapılabilme süresinin az olması sebebiyle, Göndeliç Dağı’nın 5 bin hektarı bulan alanı, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliği, kot farkı 200 metre ile 800 metre arasında olmasından dolayı en az bin hektarlık kayılabilir alan olduğu, pist uzunluğunun 100 metre ile 4000 metre arasında öngörülmesi, şehir merkezine 65 kilometre, havalimanına 85 kilometre mesafesi, arazisinin kar turizmine ve kış sporlarına elverişli olması sebebiyle Göndeliç Tepesi’ne kapsamlı bir kayak tesisinin yapılması tarafımızca uygun görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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‘120 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PİST KURULACAK’

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ‘olumlu’ raporun ardından Büyükşehir Belediyesi, Göndeliç Tepesi’ne 2’nci bir kayak merkezi kurulması için proje hazırladı. Uludağ ve Palandöken gibi önde gelen kayak merkezlerine rakip olması planlanan proje kapsamında 5 ay boyunca kar ile kaplı alan üzerine toplam uzunluğu 120 kilometre olan pist kurulacak. Günlük 70 bin kişi kapasiteli planlanan proje içerisinde turistik tesisler ve oteller olacak. 4 bin hektar alan üzerine kurulacak tesiste 9 ayrı mekanik tesis bulunacak.

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‘MUAZZAM BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAK’

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olacak proje üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Ordu’ya ikinci bir kayak merkezi kurulacağını belirten Güler, “Bizim Çambaşı Yaylamızda kayak tesislerimiz vardı ama şimdi Göndeliç Tepesi’nde yeni bir kayak merkezi projesi başlatıyoruz. Buradaki pist uzunluğumuz kat kat daha fazla olacak. 4 bin hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor. Çambaşı Yaylamızdaki kayak merkezimiz 136 hektar bir alana sahipti. En önemli özelik de, yükseklik açısından Çambaşı Yaylası’ndaki kayak merkezi (denizden) 1950 metre yükseklikteydi. Bu ise 2 bin 736 metre yükseklikte bulunacak. Çambaşı’nda kar 2,5 ay kalırken, burada 5 ay boyunca kar olacak. Burada yapılacak olan pistlerin toplam uzunluğu 120 kilometre olacak. Böylece muhteşem bir alan oluyor. Burada rakımın yüksek olması ile birlikte kar kalitesi de fazla olduğu için muazzam bir çekim merkezi olacak. Günlük kapasite 70 bin kişiye kadar çıkabilecek. Dolayısı ile yeni bir tesis olacak” diye konuştu.

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‘KIŞ SPORLARI İÇİN İDEAL’

Kayak merkezinin denize ve havalimanına yakın olması nedeni ile avantaj sağladığını kaydeden Güler, “Ordu’nun avantajı denize, havalimanına en yakın kayak pistinin olması. Biz buraya arabalarla, hatta ileride teleferik ile önemli bir kısmını taşıyacağız. Çok süratli bir şekilde denizden çıkan kimse aynı gün yayla turizmine geçmiş olacak. Orada da bu tesislerden faydalanıp gelecek. Burası turizm yatırımı yapmak isteyen herkese de açık. Kar festivallerine meraklı kişiler eğer yatırım düşünüyorsa Ordu’ya geldiğinde hem iklim değişikliğinin tehlikelerinden korunurlar hem de harikulade doğa güzelliği ile iç içe olurlar. Bir diğer güzel tarafı da Ordu’nun 300’den fazla şelalesinin olması, yaylalarının olması ve böylece kar merkezlerinin olması kış sporları için de ideal bir yer” ifadelerinde bulundu.

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Güler, kayak merkezinin inşaat çalışmalarının 2024 yılında başlayacağını sözlerine ekledi.