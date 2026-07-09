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Ordu'da yasak kararı geldi! Valilik saat vererek duyurdu

09.07.2026 - 14:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'da yasak kararı geldi! Valilik saat vererek duyurdu

Ordu Valiliği, yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ilin batı kesimlerinde yer alan Fatsa ve Ünye ilçesinde saat 13.00'den sonra kuvvetli rüzgara bağlı olarak gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceği tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 9 Temmuz Perşembe günü Fatsa ve Ünye ilçesinde saat 13.00'ten sonra denize girmenin yasaklandığı belirtilerek, vatandaşların can güvenliği için bu karara uymaları gerektiğine dikkat çekildi.

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