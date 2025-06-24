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Ordu'da fındığın kabuğunu paraya çevirecek proje başlıyor! Üretici Fındıktan ayrı kabuktan ayrı kazanacak

24.06.2025 - 13:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ordu'da fındığın kabuğunu paraya çevirecek proje başlıyor! Üretici Fındıktan ayrı kabuktan ayrı kazanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeyle, fındık kabuğundan aktif karbon üretilecek tesiste önemli bir aşamaya gelindi. Tesisteki makine kurulum çalışmalarında sona yaklaşılırken, üretim sürecine geçiş için son hazırlıklar yapılıyor. Bu çevreci proje sayesinde hem atıklar değerlendirilecek hem de katma değeri yüksek bir ürün elde edilecek. Aktif karbon, sanayi, tarım ve sağlık sektörlerinde geniş kullanım alanıyla bölge ekonomisine de katkı sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fındığın kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer sağlamak için yeni bir projenin daha hayata geçirildiği belirtildi.

Orduda fındığın kabuğunu paraya çevirecek proje başlıyor Üretici Fındıktan ayrı kabuktan ayrı kazanacak

Aktif karbonun savunma sanayinden tıbba, tekstilden gıda sektörüne geniş bir alanda ham madde olarak kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu'da ilkleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanayi alanında da bir ilke imza attı. Ordu'da üretimi yapılan ve sadece meyvesi kullanılan fındığın kabuğunu da değerlendirmek isteyen Başkan Güler, dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretimiyle sanayide yeni dönem başlattı. Aktif karbonun üretimi için Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Aktif Karbon Üretim Tesisi kuruldu. Çalışmaların hızla devam ettiği tesiste yurt dışından gelen teknik ekipler tarafından makinelerin kurulum çalışmalarında sona yaklaştı."

Orduda fındığın kabuğunu paraya çevirecek proje başlıyor Üretici Fındıktan ayrı kabuktan ayrı kazanacak

Açıklamada, tesiste fındık kabuğunun işlenerek aktif karbona dönüştürüleceğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, aktif karbon olarak pek çok alanda değerlendirilecek. Zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca sektörün ihtiyacı aktif karbon, artık Ordu'dan temin edilecek. Aktif karbonun Ordu'da üretilmesi hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak."

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