Ordu Valiliği açıkladı: 15 ilçede eğitime kar engeli
26.02.2026 - 19:44

Kaynak: ORDU (İHA)

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

