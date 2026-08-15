Kars'ın doğasında yetişiyor: Dağ çileği ve yaban mersininde hasat başladı

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Sarıkamış ormanlarının nimetlerinden yararlandıklarını ifade eden Muhammet Ali Koçak, "Fırsat buldukça Sarıkamış ormanlarını keşf ediyoruz. Ormanlarımız doğa güvenli, her hangi bir teklike yok. Yaban hayat var, fakat insanlara zarar vermiyor. Fırsat buldukça arkadaşlarımla, ailemle, çocuklarla doğayı keşfediyoruz. Meyve topluyoruz, doğanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Ormanlara doğaya zarar vermediğimiz için o da bizi mükafatlandırıyor" dedi. Aileleriyle birlikte ormanlara gelen çocuklar, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Sarıçam ormanları arasında meyve arayan çocuklar, topladıkları dağ çileği ve yaban mersinlerini ailelerine gösterirken renkli görüntüler oluşturuyor.