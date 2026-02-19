Ordu ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

Haberin Devamı

On bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ordulu vatandaşlar, yılın ilk iftarı için ezan saatini araştırmaya başladı.

Mutfaklarda iftar telaşı, camilerde ise teravih hazırlıkları sürerken, binlerce kişi arama motorlarında "Ordu'da bugün iftar saat kaçta?" ve "Ordu akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına yanıt arıyor.

ORDU’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA? (19 ŞUBAT 2026)

Ordu’da Ramazan'ın birinci gününde oruçlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak. İşte il genelinde beklenen o vakitler:

Ordu İftar Vakti (Akşam Ezanı): 18:14

Ordu Sahur Vakti (İmsak): 05:46

Ordu Teravih Namazı: 19:33

Vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yılın ilk iftar sofrasına oturacak ve dualar eşliğinde oruçlarını açacaklar.

ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 (İLK 5 GÜN)

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri her gün birkaç dakika ileri veya geri giderek değişiklik gösterecek. İşte Ramazan’ın ilk günleri için Ordu namaz vakitleri:

TARİH SAHUR İFTAR TERAVİH