Yozgat’ta yılın ilk hasadı başladı! Rekor verim bekleniyor

4

Arpada dekarda yaklaşık 700 kilogram ile 1 ton arasında verim beklendiğini belirten Özkan, "İlimizde bu sene ekimi yapılan yaklaşık 805 bin dekarlık alanda arpa hasadı devam ediyor. Bu sene hem yağışlı hem de zarardan uzak bir yıl geçirdik. İnşallah arpa hasadından sonra buğdayda da aynı verimi alırız." dedi.