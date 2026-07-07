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Yozgat’ta yılın ilk hasadı başladı! Rekor verim bekleniyor

07.07.2026 - 15:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye'nin hububat üretimindeki sarsılmaz kalelerinden biri olan Yozgat’ta, çiftçilerin aylardır gözü gibi baktığı topraklardan bereket fışkırıyor. Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen resmi törenle 2026 yılı hububat hasat sezonunun startı verildi. Tarlaya inerek çiftçilerle bir araya gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bu yıl iklim şartlarının ve yağış lojistiğinin mükemmel ilerlediğini belirten asil bir açıklama yaparak, arpa üretiminde dekarda 1 tona varan tarihi bir rekor verim beklendiğini müjdeledi.

1Yozgat’ta yılın ilk hasadı başladı! Rekor verim bekleniyor

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan ilçesinde başlayan hububat hasadına katıldı.

2Yozgat’ta yılın ilk hasadı başladı! Rekor verim bekleniyor

Yukarı Mahalle mevkisinde çiftçi İbrahim Tamer'e ait tarlada düzenlenen hasat törenine katılan Vali Özkan, yetkililerden bilgi aldı.

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3Yozgat’ta yılın ilk hasadı başladı! Rekor verim bekleniyor

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde verimli bir yıl geçirildiğini söyledi.

4Yozgat’ta yılın ilk hasadı başladı! Rekor verim bekleniyor

Arpada dekarda yaklaşık 700 kilogram ile 1 ton arasında verim beklendiğini belirten Özkan, "İlimizde bu sene ekimi yapılan yaklaşık 805 bin dekarlık alanda arpa hasadı devam ediyor. Bu sene hem yağışlı hem de zarardan uzak bir yıl geçirdik. İnşallah arpa hasadından sonra buğdayda da aynı verimi alırız." dedi.

5Yozgat’ta yılın ilk hasadı başladı! Rekor verim bekleniyor

Konuşmanın ardından, arpa ekili tarlada hasada başlandı.

Buğday üretiminde 6. sırada, arpa üretiminde 17. sırada yer alan kentte, yaklaşık 3 milyon 703 bin dekar arazide hububat ekimi yapıldığı ve 1 milyon 388 bin 575 tonluk üretim beklendiği belirtildi.