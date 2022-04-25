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Operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu, 569 askerle...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. Mardin’de 569 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan’ Operasyonu başlatıldı.

25.04.2022 - 10:07 |
Operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu, 569 askerle...

İçişleri Bakanlığı açıklaması: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde “Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (BAGOK)” Operasyonu başlatıldı.

Operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu, 569 askerle...

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu, 569 askerle...

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu, 569 askerle...

Operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu, 569 askerle...

Operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu, 569 askerle...

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