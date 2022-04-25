GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMilyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?
HaberlerGündem Haberleri Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?
ABONE OL

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Milyonların gözü bugün Beştepe’de toplanacak olan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşecek toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı değerlendirilecek.

25.04.2022 - 08:38 |
Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek.

Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi:

Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.

İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum.

GÜNCEL HABERLER

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kredi kullananlar dikkat! Bankalar zorunlu tutuyor, ancak iptal eden parasını alıyor

Kredi kullananlar dikkat! Bankalar zorunlu tutuyor, ancak iptal eden parasını alıyor

Rusya güne patlamalarla uyandı! Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Rusya güne patlamalarla uyandı! Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta, nisan ayı Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısı bugün mü yapılacak?

25 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta, nisan ayı Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısı bugün mü yapılacak?

Sıradaki Haber
Kredi kullananlar dikkat! Bankalar zorunlu tutuyor, ancak iptal eden parasını alıyor

Kredi kullananlar dikkat! Bankalar zorunlu tutuyor, ancak iptal eden parasını alıyor

Sıradaki Haber
Çalışana zamlı maaşı! Detaylar tek tek açıklandı İki katı para...

Çalışana zamlı maaşı! Detaylar tek tek açıklandı İki katı para...

Sıradaki Haber
Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

Sıradaki Haber