Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun" dedi.