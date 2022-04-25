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Görev baÅŸÄ±ndaki polise taÅŸ atarak ÅŸehit olmasÄ±na neden olan ÅŸüpheli tutuklandÄ±

Fatih'te polis memuru Zafer Mat'a taÅŸ atarak ÅŸehit olmasÄ±na neden olan ÅŸÃ¼pheli Burhan B. tutuklandÄ±.Â

25.04.2022 - 01:54 | | Mikail BIYIKLI / Ä°STANBUL, (DHA)
Görev baÅŸÄ±ndaki polise taÅŸ atarak ÅŸehit olmasÄ±na neden olan ÅŸüpheli tutuklandÄ±

Fatih Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼venlik BÃ¼ro AmirliÄŸi'nde gÃ¶revli polis memuru Zafer Mat, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde operasyon sÄ±rasÄ±nda ÅŸÃ¼pheli Burhan B.'nin kaÃ§masÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in yan binanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki istinat duvarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Polislerin geldiÄŸini gÃ¶ren ÅŸÃ¼pheli, bu sÄ±rada Ã§evrede bulduÄŸu sert bir cisim fÄ±rlattÄ±. KafasÄ±ndan darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarÄ±n Ã¼zerinden dÃ¼ÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan polis memuru Zafer Mat, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. ÅžÃ¼pheli Burhan B. ise yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.Â 

ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDIÂ 

SavcÄ±lÄ±kta ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Burhan B. tutuklanma talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. ÅžÃ¼pheli Burhan B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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