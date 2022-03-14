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Onlarca kişiyi yüksek faizle borçlandırıp, parayı ödemeyenleri darp etmişler! Harekete geçildi

İzmir'de tefecilik yaparak 60 kişiye yüksek faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri de tehdit ve darbettikleri iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

14.03.2022 - 13:10 | | Davut CAN/ İZMİR, (DHA)
Onlarca kişiyi yüksek faizle borçlandırıp, parayı ödemeyenleri darp etmişler! Harekete geçildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayacak durumda olup acil nakit arayan yaklaşık 60 kişinin yüksek faizle borçlandırıldığı, parayı geri ödeyemeyenlerin de tehdit ve darbedildiği iddiaları üzerine harekete geçti.

Sabah saatlerinde Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş ilçelerinde özel harekat destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 ev, 3 iş yeri ve çok sayıda araç arandı.

Aramalarda 9 senet, içinde borçluların listesinin olduğu 2 ajanda, farklı kişilere ait 2 kimlik fotokopisi, 1 döner bıçağı ve 1 tabancayla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında T.K., S.K., B.Ç., H.S., M.K., E.A., R.G., İ.N., C.U. ve M.G gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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