Bağcılar'da hastanenin yanındaki inşaat alanında yangın! İşçiler mahsur kaldı
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
14.03.2022 - 10:09 |
İstanbul Bağcılar'da inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki inşaatta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İnşaatta mahsur kalan işçiler, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.