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    YaşamMuş’ta 325 köy yolu ulaşıma kapandı
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    Muş’ta 325 köy yolu ulaşıma kapandı

    Muş’ta 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 325 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezi ise kara gömüldü.

    14.03.2022 - 09:59 | | İHA
    Muş’ta 325 köy yolu ulaşıma kapandı

    Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, kapalı yollar için seferber oldu. Ulaşıma kapanan yollarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, merkezde 96, Varto’da 53, Bulanık’ta 55, Malazgirt’te 74, Korkut’ta 30 ve Hasköy ilçesinde ise 17 köy yolu olmak üzere toplam 325 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti.

    Kent merkezinde araçlar kara gömüldü

    Kent merkezinde de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları güçlükle temizledi. Trafikte ilerleyen sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İş yerlerini açan bazı esnaf ise kapılarının önünde biriken karları hem kürekle hem de el arabalarıyla taşıyarak yol kenarına döktü.

    “Mevsimler değişti”

    İşe gitmek için evden çıkan vatandaşlardan Akın Polat, 46 yaşında olduğnu ve hayatında mart ayında böyle bir kış görmediğini söyleyerek, “Arabaların hepsi kardan dolayı kaybolmuş. Allah’ın her işinde bir hayır vardır. Mevsimler değişti galiba. Her şeyin bir güzelliği var. Bunun da güzelliği böyleymiş. Geçen sene çok kuraklık yaşandı. Bu sene inşallah o kuraklığı yaşamayız” dedi.
    Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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