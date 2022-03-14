GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSağlıkçıların simgesi Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
HaberlerGündem Haberleri Sağlıkçıların simgesi Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
ABONE OL

Sağlıkçıların simgesi Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor

Trabzon'da, maske ve siperlik takmaktan yüzünde izler oluşan, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca koronavirüsle savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen hemşire Seher Altuncu Bıçak, "Şiddet olayları bizi çok fazla üzüyor, yoruyor ve yaralıyor. Daha sağlıklı ortamda çalışmak istiyoruz ki çok daha verimli olabilelim" dedi.

14.03.2022 - 11:48 | | Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)
Sağlıkçıların simgesi Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor

Maske ile siperlik takmaktan yüzünde izler meydana gelen, bu haliyle çektiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca koronavirüsle savaşan sağlıkçıların simgesi haline gelen, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu Bıçak, 14 Mart Tıp Bayramı'na, Covid-19'un gölgesinde buruk giriyor. Tüm sağlık çalışanları için çok yorucu geçen pandeminin bu bayramda bitmesini temenni ettiğini ancak etkilerinin hala sürdüğünü söyleyen Bıçak, şiddet olaylarının da sağlık çalışanlarını çok üzdüğünü belirtti.

'KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN SEDYELERİ KULLANDIK'

Sağlık çalışanlarına şiddetin bitmesini istediklerini belirten Seher Altuncu Bıçak, "Koronavirüsle beraber yoğun bir dönem atlattık. Şu an yoğun bakımlarda eskisi gibi bir yoğunluk yok ama tehlikeyi halen daha atlatmış değiliz. İnsanlardan yine de tedbirli olmalarını istiyoruz. Sağlıkçılar bu dönemde çok yoğun çalışmanın yanı sıra yine şiddete maruz kaldılar. Hasta taşımak için kullandığımız sedyeleri, kendimizi korumak için kullandığımız dönemlerimiz oldu. Meslektaşlarımız, sedyeleri vatandaş şiddetine maruz kalmamak için kapılara dayadılar. Şiddet olayları bizi çok fazla üzüyor, yoruyor ve yaralıyor. Daha sağlıklı ortamda çalışmak istiyoruz ki çok daha verimli olabilelim" diye konuştu.

'BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZLERİ VAR'

Pandemi döneminde zorlu süreçlerden geçtiklerini söyleyen Bıçak, "Simge olarak gösterilen bir fotoğrafım var. Bu pandemi döneminde koronavirüsten korunmak için taktığım maske ve siperliğin izlerinin olduğu bir fotoğraf. Yüzümdeki izlerin hepsinde, bütün sağlık çalışanlarının izleri var. Bütün sağlık çalışanlarını temsil ediyor ama hemşireler koronavirüs ile hep yüz yüze olduk. Sağlık çalışanlarının hepsinin Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Bugün doktorlar grevde mi, hastaneler kapalı mı, açık mı? 14-15 Mart doktorlar çalışıyor mu, aile hekimleri de grev mi yapıyor?
İlgili Haber
Bugün doktorlar grevde mi, hastaneler kapalı mı, açık mı? 14-15 Mart doktorlar çalışıyor mu, aile hekimleri de grev mi yapıyor?
14 Mart Tıp Bayramı mesajları! Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili güzel kutlama mesajları, sözleri 2022
İlgili Haber
14 Mart Tıp Bayramı mesajları! Resimli kısa uzun 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili güzel kutlama mesajları, sözleri 2022
Kronik böbrek yetmezliğine neden oluyor! Diyabet ve hipertansiyon...
İlgili Haber
Kronik böbrek yetmezliğine neden oluyor! Diyabet ve hipertansiyon...
14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, sağlık çalışanları görev yapıyor mu?
İlgili Haber
14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, sağlık çalışanları görev yapıyor mu?

GÜNCEL HABERLER

Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

Sıradaki Haber
Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

Sıradaki Haber
İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

Sıradaki Haber
Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber