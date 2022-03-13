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    Sağlık14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, sağlık çalışanları görev yapıyor mu?
    HaberlerSağlık Haberleri 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, sağlık çalışanları görev yapıyor mu?
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    14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, sağlık çalışanları görev yapıyor mu?

    Tıp Bayramı II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmasına dayanır. Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı o gün 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanmasının günü oldu. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, sağlık çalışanları görev yapıyor mu?

    13.03.2022 - 15:56 |
    14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu, sağlık çalışanları görev yapıyor mu?

    14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. 1919 yılından başlayan kutlamalarda doktor, hemşire, ebe gibi tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlanır. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi, doktorlar çalışıyor mu?

    14 Mart Tıp Bayramı tatil mi?

    14 Mart Tıp Bayramı’nda tatil olmaz, doktorlar da görevleri başındadır. Bugün bazı tıp fakülteleri sadece tatil kararı alır.

    İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

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