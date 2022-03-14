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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci evleri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14.03.2022 - 11:55 | | Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin  öğrenci evleri yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan 41 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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