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Aybar kar fırtınası İstanbul'a yaradı! Son bir yılın en yüksek seviyesi...

İstanbul’da etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84.29 oran ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımıyla birlikte masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

14.03.2022 - 10:40 |
Aybar kar fırtınası İstanbul'a yaradı! Son bir yılın en yüksek seviyesi...

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

Aybar kar fırtınası İstanbula yaradı Son bir yılın en yüksek seviyesi...



İstanbul’da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89.52
Alibey yüzde 78.29
Büyükçekmece yüzde 82.79
Darlık yüzde 93.59
Sazlıdere yüzde 57.75
Elmalı yüzde 95.73
Istrancalar yüzde 100
Kazandere yüzde 100
Pabuçdere yüzde 94.19
Terkos yüzde 81.17

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