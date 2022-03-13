Okullar tatil edildi! Yoğun kar yağışı sonrası son dakika kararı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı yurt genelinde etkisini artırdı. Valilikler tatil haberini son dakika duyurdu. İşte tatil kararı verilen iller...

BİTLİS

Bitlis merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

Rize’de Cuma günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini sürdürmeye devam ediyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü için de eğitime bir gün ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi. Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.