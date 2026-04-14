Onikişubat’ta ulaşım seferberliği: 11 mahallede 13 ayrı noktada eş zamanlı çalışma

Haberin Devamı

Onikişubat Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü hizmet seferberliği kapsamında kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla 11 farklı mahallede 13 ayrı noktada eş zamanlı olarak çalışmalar yürütüyor. Yol açma, genişletme, bakım, onarım ve zemin iyileştirme faaliyetleriyle yollar daha güvenli ve kullanışlı hale getirilirken, özellikle yaz öncesi kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde mahalle sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaşırken, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği de destekleniyor. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte üreticilerin pazarlara erişimi hızlanıyor, kırsal ekonomiye de önemli katkılar sağlanıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Onikişubat’ımızın her mahallesi bizim için aynı değere sahip. Kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak, ulaşımda konforu sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Daha güvenli, daha konforlu ve daha uzun ömürlü yollar inşa ederek hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.