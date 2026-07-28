Bir dönem tüm köy ekiyordu: Şimdi 3 ev üretici kaldı, 20 yılda gelinen nokta üzüyor

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Bu yıl yağışların yeterli olmasının üretimi olumlu etkilediğini dile getiren Saman, yaklaşık 1 ton ürün beklediğini söyledi. Geçen yıl tütünün başfiyatının 305 TL olduğunu hatırlatan Saman, "Bu yıl sözleşme gereği başfiyat 500 TL oldu. Ancak artan maliyetler düşünüldüğünde bu fiyat yine de yetersiz kalıyor. Kendi emeğimizle çalıştığımız için üretime devam ediyoruz. Hasanlar köyünün tütünü kaliteli ve aranan bir ürün. Fiyatlar yükselirse köyümüzde yeniden üretici sayısı artabilir" ifadelerini kullandı.