Galaksinin kıyısında gizleniyordu: NASA dev kara deliği bir yıldızı parçalarken yakaladı
Gök bilimciler, yaklaşık 750 milyon ışık yılı uzağımızdaki bir galaksiyi izlerken hiç de beklemedikleri bir yerde dev bir kara delikle karşılaştı. Söz konusu galaksinin merkezinden 30 bin ışık yılından daha uzakta bulunan bu kozmik canavar, “iş üstünde” yakalandı: Bir yıldızı parçalarken! Ortaya çıkan ışıma, morötesi dalga boylarında ev sahibi galaksiyi bile gölgede bıraktı...
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Kara delikler saklanmaya pek ihtiyaç duymaz. Sonuçta adı üzerinde, “kara” delik... Işık yaymadıkları için çevrelerindeki maddelerle etkileşime girmedikleri sürece teleskopların karşısında neredeyse görünmez durumdalar. Ancak bu kara delik için işler değişti. Galaksinin merkezinden on binlerce ışık yılı uzakta sessiz sedasız duran devin yakınından bir yıldız geçti. Yıldız için yanlış yer, yanlış zaman... Kara deliğin muazzam kütle çekimi, talihsiz yıldızı parçaladı. Kopan maddeler hızla ısınıp uzayın karanlığını aydınlatınca, o güne kadar kendisini başarıyla gizleyen kara delik de yerini belli etti.NASA’nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi ve yeryüzündeki teleskoplarla izlenen olay, gök bilimcileri galaksilerin merkezlerinden uzakta dolaşan dev kara deliklerin peşine düşürdü.
GALAKSİNİN MERKEZİNDE DEĞİLDİ
Süper kütleli kara deliklerin büyük bölümünün galaksilerin merkezinde bulunduğunu biliyoruz. Bizim galaksimiz Samanyolu’nun kalbinde de Sagittarius A* adı verilen dev bir kara delik yer alıyor.Yeni keşfedilen kara delik ise olması beklenen yerden hayli uzaktaydı.TDE 2025abcr adı verilen olay, Dünya’dan yaklaşık 750 milyon ışık yılı uzaktaki WISEA J014656.04-152214.7 galaksisinin dış bölümünde meydana geldi. Hesaplamalara göre kara delik, galaksinin merkezinden 30 bin ışık yılından daha uzakta bulunuyor.Kara deliğin kütlesinin ise Güneş’in yaklaşık bir milyon katı olduğu tahmin ediliyor.Başka bir ifadeyle karşımızda, yıldız kütleli sıradan bir kara delik değil; galaksinin merkezinde yaşamayan, ancak son derece büyük bir kara delik var.
YILDIZ FAZLA YAKLAŞINCA KENDİSİNİ ELE VERDİ
Kara deliğin keşfedilmesini sağlayan olay, bilimsel adıyla “gelgit bozulma olayı” olarak biliniyor. Bir yıldız, büyük bir kara deliğe tehlikeli ölçüde yaklaştığında yıldızın kara deliğe bakan tarafı ile uzak tarafı farklı şiddette kütle çekimine maruz kalıyor. Aradaki bu büyük fark, yıldızın önce uzamasına, ardından parçalanmasına neden oluyor. Yıldızdan kopan maddeler kara deliğin çevresinde dönmeye başladığında ise aşırı derecede ısınıyor ve uzaktan görülebilecek kadar güçlü bir parlama oluşturuyor. Kara deliğin kendisini göremesek bile sofrasında yaşananları görebiliyoruz. Kasım 2025’te fark edilen bu parlama, birkaç ay boyunca morötesi dalga boylarında ev sahibi galaksinin tamamından daha parlak hale geldi. NASA’ya göre olay, geçici olarak yaklaşık 10 milyar Güneş’in ışığına eşdeğer bir parlaklığa ulaştı. Swift’in ölçümleri, parlamanın sıcaklığının yaklaşık 30 bin santigrat derece olduğunu da ortaya koydu.
YARIM MİLYON PARLAMA ARASINDAN YAPAY ZEKA BULDU
Keşfin ilginç taraflarından biri de kara deliği doğrudan bir insanın değil, bu tür olayları ayırt etmek üzere geliştirilen bir yapay zeka sisteminin fark etmesi oldu.Kaliforniya’daki Palomar Gözlemevi tarafından yürütülen Zwicky Geçici Gök Cismi Tesisi, her gece gökyüzündeki yaklaşık yarım milyon parlama ve değişimi kaydediyor. Bu kadar büyük miktardaki veriyi tek tek incelemek doğal olarak mümkün değil.Araştırmacıların geliştirdiği algoritma, parlamaların ışık eğrilerini analiz ederek yıldız parçalanması olaylarına benzeyen adayları belirliyor. Sistem bu kez galaksi merkezlerine odaklanmakla yetinmeyip galaksilerin dış bölgelerindeki parlamaları da taradı.Eğer arama yalnızca galaksinin merkezinde yapılsaydı, bu kara delik muhtemelen fark edilmeyecekti.
PEKİ KARA DELİK ORAYA NASIL GİTTİ?
Bilim insanlarının şimdi yanıtlamaya çalıştığı asıl soru da bu: Güneş’in yaklaşık bir milyon katı kütleye sahip bir kara delik, galaksinin merkezinden bu kadar uzakta ne arıyor?Araştırmacılar iki olasılık üzerinde duruyor.İlk ihtimale göre kara delik, geçmişte büyük galaksiyle birleşen daha küçük bir galaksinin merkezinde bulunuyordu. Birleşme sırasında küçük galaksinin yıldızları zamanla dağıldı, geriye ise merkezindeki kara delik kaldı.İkinci olasılık çok daha hareketli. Üç ya da daha fazla galaksinin birleşmesi sırasında merkezlerindeki kara delikler arasında büyük bir kütle çekim mücadelesi yaşanmış ve daha hafif olan kara delik galaksinin dışına doğru fırlatılmış olabilir.Ancak araştırmacılar, kara deliğin galaksiden kesin olarak kovulduğunu söylemiyor. Şu an için her iki açıklama da birer olasılık ve kara deliğin gerçek geçmişini anlayabilmek için yeni gözlemlere ihtiyaç var.
GÖRÜNMEYEN KARA DELİKLERİ BULMANIN YOLU OLABİLİR
Bir galakside yıldızın kara delik tarafından parçalanması ortalama 100 bin yılda bir yaşanan oldukça nadir bir olay. Buna rağmen milyonlarca galaksiyi aynı anda tarayan gözlemevleri, her yıl onlarca benzer parlama yakalayabiliyor.Yeni keşif, aramaların galaksi merkezlerinin dışına genişletilmesi halinde bugüne kadar görünmeden kalan başka dev kara deliklerin de bulunabileceğini gösteriyor.Önümüzdeki yıllarda Vera C. Rubin Gözlemevi ile NASA’nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu çok daha geniş bir alanı ve daha uzak galaksileri tarayacak. Böylece gök bilimciler, galaksilerin kıyılarında dolaşan kara deliklerin ne kadar yaygın olduğunu ilk kez daha net biçimde görebilecek.Kısacası bu kara delik milyarlarca yıl boyunca sessizce saklanmış olabilir. Ancak yakınından geçen talihsiz bir yıldız, hem kendi sonunu hazırladı hem de kozmik komşusunun yerini bütün evrene duyurdu.