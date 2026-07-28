Galaksinin kıyısında gizleniyordu: NASA dev kara deliği bir yıldızı parçalarken yakaladı

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PEKİ KARA DELİK ORAYA NASIL GİTTİ?



Bilim insanlarının şimdi yanıtlamaya çalıştığı asıl soru da bu: Güneş’in yaklaşık bir milyon katı kütleye sahip bir kara delik, galaksinin merkezinden bu kadar uzakta ne arıyor?Araştırmacılar iki olasılık üzerinde duruyor.İlk ihtimale göre kara delik, geçmişte büyük galaksiyle birleşen daha küçük bir galaksinin merkezinde bulunuyordu. Birleşme sırasında küçük galaksinin yıldızları zamanla dağıldı, geriye ise merkezindeki kara delik kaldı.İkinci olasılık çok daha hareketli. Üç ya da daha fazla galaksinin birleşmesi sırasında merkezlerindeki kara delikler arasında büyük bir kütle çekim mücadelesi yaşanmış ve daha hafif olan kara delik galaksinin dışına doğru fırlatılmış olabilir.Ancak araştırmacılar, kara deliğin galaksiden kesin olarak kovulduğunu söylemiyor. Şu an için her iki açıklama da birer olasılık ve kara deliğin gerçek geçmişini anlayabilmek için yeni gözlemlere ihtiyaç var.