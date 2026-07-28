Ayasofya’nın mirasına görsel bir bakış! İşte ilk kez Fethin Mührü’nde gün yüzüne çıkan kareler...

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3 DİLDE SESLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı eser, Demirören Yayınları tarafından yazın hayatına armağan edildi. Büyük boy tasarımı, özenli baskısı ve zengin görsel içeriğiyle dikkat çeken 332 sayfalık Fethin Mührü, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde okuyuculara sesleniyor.

17 ASIRLIK BİR HİKÂYE

MS 4. yüzyılda kilise olarak inşa edildikten sonra çok kere yıkılan ve yeniden yapılan Ayasofya’nın Bizans Dönemindeki vaziyeti, II. Mehmed'in fethinden sonra Osmanlı Döneminde cami avlusuna inşa edilen eserler, ilave edilen minareler, müze statüsündeki hâli ve 24 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açılması sonrasındaki durumu tarihsel kronolojiye uygun olarak okurla paylaşılıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

Koleksiyon niteliği taşıyan eser, okuyuculara âdeta bir görsel şölen sunuyor. 229 fotoğrafın yer aldığı Fethin Mührü, çizimleri, gravürleri, resimleri, haritaları, fotoğrafları ve tasvirleriyle Ayasofya’nın kültürel mirasını uluslararası yayıncılık standartlarında gelecek nesillere aktarıyor.

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TUĞRA VE HADİS

Eserin girişinde Fatih’in tuğrası kullanılırken hat sanatıyla yazılmış “Kostantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” hadisine yer veriliyor.

TARİHE NOT DÜŞÜLDÜ

Giriş bölümündeki gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen Fethin Mührü’nde, Melchior Lorich’in Çizimiyle Ayasofya Camii (1559), Sultanahmet Meydanı’ndan Çekilmiş Ayasofya Camii Fotoğrafı (1880-1900), 16. yüzyıl Osmanlı İstanbul'unun topografyasını, surlarını ve önemli yapılarını detaylı bir şekilde gösteren harita, görsel hafızayı zenginleştirerek tarihe not düşüyor.

İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKAN KARELER

Prestijli eserde, II. Abdülhamid tarafından hazırlatılan ve Yıldız Albümleri olarak anılan binlerce fotoğraftan Ayasofya ile ilgili olanlar kullanılırken, Fransa’da fotoğrafçılık eğitimi aldıktan sonra İstanbul’u karelerine sığdıran ve paha biçilmez bir arşiv bırakan Ali Enis Oza’nın 24 fotoğrafına yer veriliyor. Bunlar arasında 1847-49 Restorasyonu Sırasında Mihrabın Soluna Eklenen Hünkâr Mahfili (1910-1920) ile Osmanlı Yapı Sanatının En Güzel Numunelerinden Biri Olan Ayasofya Camii Şadırvanı (1910-1920) ön plana çıkıyor.

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İLMÎ ÇERÇEVE, GÖRSEL DERİNLİK

Fethin Mührü’nü hazırlayan Yüksel Yücel, önsözünde Ayasofya’nın mimarlık ve sanat tarihi mirasını, zengin metinler ve görsel malzeme eşliğinde bir bütün olarak ele aldıklarını belirtiyor. Okuyucunun sayfalar arasında ilerlerken geçmişin estetik dünyasına temas ettiğini, mâbedin hafızalarda bıraktığı izleri ilmî bir çerçevede görsel bir derinlikle idrak etme imkânı bulduğunu kaydediyor.