Şehirlerarası otobüslerde kaldırılıyor: Yolcular ekstra ücret ödeyecek
Türkiye genelinde faaliyet gösteren otobüs firmaları, yükselen giderler nedeniyle ücretsiz ikram hizmetlerini kademeli olarak kaldırmaya başladı.
Merhabahaber'in haberine göre artan maliyetler, şehirlerarası otobüs yolculuklarında yıllardır süregelen bir geleneği bitirme noktasına getirdi.
Bir dönem açık büfe şeklinde sunulan yiyecek ve içecekler, son yıllarda ciddi şekilde azaldı. Önce çeşit sayısı düşürüldü, ardından birçok firmada ikramlar kek, su ve çay gibi sınırlı ürünlerle sınırlandı. Son dönemde ise bazı firmaların ikramı tamamen kaldırdığı belirtiliyor.
Sektör temsilcilerine göre akaryakıt fiyatları, personel giderleri ve genel işletme maliyetlerindeki artış, firmaları tasarruf önlemleri almaya yöneltti. Bu kapsamda özellikle kısa mesafeli seferlerde ikram tamamen kaldırılırken, uzun yolculuklarda minimum seviyeye indirildi.
Yeni uygulamalarla birlikte birçok otobüs firması yalnızca su ikramı yapmayı planlıyor. Sıcak ve soğuk içecekler ile yiyeceklerin ise uçaklardaki gibi ücretli olması gündemde. Bu modelin önümüzdeki dönemde yaygınlaşması bekleniyor. Şu an için tüm firmaları kapsayan resmi bir düzenleme bulunmuyor. Ancak sektör kaynakları, maliyet baskısının devam etmesi halinde bu uygulamaların yaygınlaşacağını ifade ediyor. İkramların kaldırılması yolcular arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, özellikle uzun yolculuklarda sunulan hizmetlerin azaltılmasının konforu düşürdüğünü belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde maliyetlerin seyrine bağlı olarak otobüs firmalarının hizmet politikalarında yeni değişiklikler kaçınılmaz olacak. Ücretsiz ikramların tamamen ortadan kalkması ise artık güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.