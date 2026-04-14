Şehirlerarası otobüslerde kaldırılıyor: Yolcular ekstra ücret ödeyecek

Yeni uygulamalarla birlikte birçok otobüs firması yalnızca su ikramı yapmayı planlıyor. Sıcak ve soğuk içecekler ile yiyeceklerin ise uçaklardaki gibi ücretli olması gündemde. Bu modelin önümüzdeki dönemde yaygınlaşması bekleniyor. Şu an için tüm firmaları kapsayan resmi bir düzenleme bulunmuyor. Ancak sektör kaynakları, maliyet baskısının devam etmesi halinde bu uygulamaların yaygınlaşacağını ifade ediyor. İkramların kaldırılması yolcular arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, özellikle uzun yolculuklarda sunulan hizmetlerin azaltılmasının konforu düşürdüğünü belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde maliyetlerin seyrine bağlı olarak otobüs firmalarının hizmet politikalarında yeni değişiklikler kaçınılmaz olacak. Ücretsiz ikramların tamamen ortadan kalkması ise artık güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.