Önce eşini katletti sonra intihar etti

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Kemerburgaz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile beraber bir eğlence mekanında vakit geçiren Mehtap Ö. oradan ayrıldığı sırada 1 ay önce boşandığı eşi Aykut Ö. tarafından aracıyla önü kesildi. Aracından inen Aykut Ö., Mehtap Ö.'yü kafasından silahla vurdu. Mehtap Ö.'yü ağır yaralayan eski eş, silahı kendi kafasına doğrultarak olay yerinde intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehtap Ö. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde Mehtap Ö.'ye arkadaşının kalp masajı yapma anları ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi. Yine aynı görüntülerde mahalle bekçilerinin de Aykut Ö.'yü hayata döndürmek için kalp masajı yaptığı görülüyor.