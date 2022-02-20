Ömer Halisdemir doğum gününde anılıyor! Ömer Halisdemir kimdir?

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere geçit vermeyen Ömer Halisdemir doğum gününde unutulmadı. Darbe girişimini önleyen kahramanlardan Şehit Ömer Halisdemir’in hayatı merak ediliyor. Peki, Ömer Halisdemir kimdir? İşte Ömer Halisdemir’in hayatı…

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 16 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldürdü. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın verdiği emir üzerine darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden oldu.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra, darbeci Binbaşı Fatih Şahin ve darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın otuz kurşunuyla şehit edildi.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ÖLDÜ?

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edildi.

ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARI NEREDE?

Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir. Şehir dışından kabrine gitmek isteyenlere ilçe ve belde sakinleri yardımcı olmaktadır.