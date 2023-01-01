Olaylı maç sonrası flaş karar

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası sis ve işaret fişeğini statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Servisi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ortaya çıktı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alo Ses Ambulans Servisinin İzmir Valiliği tarafından süresiz kapatıldığını duyurdu.