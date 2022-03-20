Okullar tatil edildi! Yoğun kar yağışı sonrası son dakika kararı, birçok ilde...
Okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı sonrası birçok ilde son dakika kararı verildi. Valilikler tek tek açıkladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim yapılmayacak. İşte son dakika haberinin detayları...
Kars'ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.
DÜZCE
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.
AMASYA
Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu