Okullar ne zaman açılacak? 2025 yılı okulların açılma ve kapanma tarihi

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2025 yılında okullar ne zaman açılacak, öğrencilerin ve öğretmenlerin en merak ettiği konuların başında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile okulların ne zaman açılacağı belli oldu.

Okullar ne zaman açılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini resmi olarak açıkladı. Buna göre yeni eğitim yılı için öğretmenlerin mesleki hazırlıkları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler için ise birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Uyum eğitimleri, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanarak eğitim-öğretim yılı sona erecek.