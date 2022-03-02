Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu kaldırılma şartı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada maske ve HES Kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca okullarda uygulanan 2 pozitif vaka çıkması sonucu karantina uygulaması da kalktı. Peki, Okulda maske takmak zorunlu mu?

Okulda maske takmak zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 2 yıllık mücadelede şimdi sıra salgını toplumumuzun hakim unsuru olmaktan çıkarma. Bazı serbestliklerle morallerimizi yenilemekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bakanlık olarak aldığımız kararlar şöyle:

Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak artık şart değil.

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılacaktır. Sadece pozitif çıkan öğrenci izole edilecektir.

Bir kişi salgın bitti ya da bitmedi dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut gerçek budur. Salgını gündemin ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız. Salgın ile kısıtlamalar ile mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma yoluna geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeleri gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimiz ve kronik hastalarla birlikteyken maske hayatımızda olmalıdır.

Okullarda maske takıp takılmayacağı konusunda net bir ifade bulunmazken, sınıfların kalabalıklığı ve birbirine yakın oturma düzeni düşünüldüğünde okullarda maske takma uygulamasının devam edeceği düşünülüyor.