Okul servisi duvara çarptı şoför yaralandı

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Kaza, Merkez Mahallesi Sarıdağ Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yoluna devam eden 68 yaşındaki Dursunali İ. idaresindeki 34 LAT 558 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle servis şoförü Dursunali İ. başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı servis şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.