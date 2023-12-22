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Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları

Çorum'un İskilip ilçesinde, oksijen tüpü yüklü kamyondaki gaz kaçağı paniğe neden oldu.

22.12.2023 - 19:43 | | ÇORUM (İHA)
Oksijen tüpü yüklü kamyonda panik anları

Edinilen bilgiye göre, İskilip-Çankırı yolunun 1. kilometresinde Bayat ilçesine oksijen tüpü taşıyan tırın gaz kaçırdığını fark eden şoför, aracı yolun sağ tarafına park ederek araçtan ayrıldı. Kendi imkanlarıyla gaz kaçağını önleyemeyen sürücü 112 Acil Yardım Hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden İskilip Belediyesi itfaiyesi ekipleri ve jandarma ekipleri güvenliğin sağlanması amacıyla yolu trafiğe kapattılar.

İtfaiye ekiplerinin personelleri gaz kaçağı olan araca müdahale ederek, vanaları kapattı. Olay esnasında yolda bulunan sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

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