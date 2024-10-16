Ogün Samast 5’inci kez Trabzon Adliyesi’nde savunma yaptı
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı. Samast, duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.
16.10.2024 - 13:53 | | DHA
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı. Samast, duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.