Öğrencilere burs oyunu! 150 TL ödeme sonrası tuzağa böyle düşüyorlar

Öğrenciler için burslar can suyu demek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) ve birçok vakıf, burs veriyor. Ancak bu bursları alamayanlar ya da aldığı bursla geçinemeyenler, yeni kaynaklar araştırıyor. Bu durum, dolandırıcıları da harekete geçirdi. Sosyal medyada burs verdiğini duyuran çok sayıda kurum ve kişi var. Ancak hangisinin gerçekten burs verdiğini hangisinin kötü niyetli olduğunu anlamak çok zor. Burs vaadiyle öğrencilere tuzak kuranlar arasında, başvuruda paylaşılan kişisel verilerle öğrencilerin üzerine açtıkları banka hesaplarıyla yasadışı işlemler yapanlar da bulunuyor, bursun aktif hale gelmesi için önceden para isteyenler de. Hatta kız öğrencilere bu yolla tacizde bulunanlar da var. Öğrencilerin kâbusu haline gelen dolandırıcılara ulaşmak için burs arayan bir öğrenci gibi iletişim kurduk. Karşılaştığımız başlıca tuzaklar şöyle:

1 Kişisel bilgileri çalınıyor

Dolandırıcılar, kurdukları siteler ya da sosyal medya aracılığıyla burs verdiklerini duyuruyor. Kurulan sahte siteler aracılığıyla öğrencilerden kendisi ve ailesine ait kişisel bilgiler, kimlik fotokopisi, ikametgâh adresi gibi belgeler isteniyor. Alınan bilgiler banka hesabı açma, sahte şirket kurma gibi farklı amaçlarla kullanılıyor.

2 Banka hesabını kullanıyorlar

Dolandırıcılar, öğrencilere burs ücretlerini yatırmak için kendi belirledikleri elektronik para ve ödeme hizmetlerinden hesap açmalarını istiyorlar. Uygulamayı indirip, hesap açan öğrenciler, istenen tüm bilgileri gönderdikten sonra hesapları onlar adına dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlanıyor. Dolandırıcılar, başta yasa dışı bahis olmak üzere birçok suçta bu hesapları kullanabiliyor. Bazı öğrencilere göstermelik de olsa burs ücretleri yatırılıyor.

3 Para istiyorlar

Dolandırıcıların bir diğer yöntemi ise ‘hesabınızın aktif olması için para yollayın’ numarası. Bu tuzakta ise başvuru yapan öğrenciye bir hesap numarası yollanıyor ve ‘Hesabınızın aktif olması için para yollayın’ deniliyor. 50 TL’den 250 TL’ye kadar değişen tutardaki paraları aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.

Devamlı yeni site!

Milliyet'te yer alan habere göre; dolandırıcıların burs verme vaadiyle onlarca sitesi bulunuyor. Sitelerin dolandırıcı oldukları anlaşıldıktan sonra yeni isimlerle faaliyet göstermeye başlıyorlar. Son olarak Türkiye Burs Bulma Kurumu, Avrasya Burs Bulma Kurumu isimleriyle açılan siteler, burs vereceğini duyurup öğrencilerin kimlik bilgilerini topladı.

Burs veren kurumların arasında çok sayıda prestijli kurumun ismini de kullanan siteye dün itibariyle ulaşılmıyordu. Hâlâ hizmet veren bir başka sitede ise uluslararası yatırımcılar sayesinde bugüne kadar 1400’den fazla kişiye, 35 bin dolardan fazla yardım ettikleri belirtiliyor. Yardım sistemine yeni kayıtlı her bir ihtiyaç sahibinin ilk 24 saat içinde, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında nakit yardımı alacağı yazıyor. Ancak site 44 gün önce açılmış. Ayrıca hiçbir iletişim bilgisi bulunmuyor, isterlerse onlar sizinle iletişime geçiyor. Kayıt için tüm kişisel bilgiler isteniyor, verilen banka hesabına 150 TL ödeme talep ediliyor.

Öğrenciler tedirgin

Burs bulma umuduyla ilanlara başvuran öğrenciler, ileride yaşayabilecekleri sorunlar nedeniyle tedirginler. Öğrencilerin görüşleri şöyle:

Bir site üzerinden burs başvurusu yaptım. Bana Whatsapp’tan ulaşarak bir bankacılık uygulamasından hesap açmamı istediler. Hesabı açtım, bütün işlemleri yaptım. Daha sonra bana 110 TL gönderdiler. Bunun da burslar başlayana kadar harçlık olduğunu söylediler. Ancak sonra herhangi bir para gelmedi.

Burs başvurusu yaptığım site benim bilgilerimi kullanarak bankacılık hesabı açtı. Bankayı arayıp hesabımın dolandırıcıların eline geçtiğini söyledim.

Burs vaadiyle adıma bankacılık hesabı açtılar. Daha sonrasında hesabım başka numaraya tanımlanıp başka kişiler tarafından kullanılmaya başlandı. Şikâyet ettim.

Burs vereceklerini söyleyip tüm bilgilerimi aldılar. Sonra da adıma hesap açtılar. Suç duyurusunda bulundum.

Taciz ediyorlar

Sosyal medyada çok sayıda burs duyurusu bulunuyor. Bu duyuruların büyük bir kısmı sahte. Kimi takipçi artırma amaçlı açtığı burs duyurusunda ‘Takip etme’ şartı koyuyor. Yeterli etkileşime ulaştığında ise paylaşımı siliyor ya da sahte kişilerin burs hakkı kazandığına dair bir paylaşım yapıyor. Bu tarz sahte ilanların bazısı da taciz amaçlı. İlan nedeniyle kendilerine ulaşan öğrencilere akıl almaz isteklerde bulunuyorlar, taciz içerikli mesajlar atıyorlar.