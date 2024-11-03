Öğrenci sayıları, illerin nüfusunu geçti

Üniversiteler, yeni öğrencileriyle birlikte 2024-2025 akademik yılına başlamanın heyecanını yaşıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2023 - 2024 akademik yılı istatistiklerine göre Türkiye’de üniversitede okuyan öğrenci sayısı 7 milyon 81 bin 289’a ulaştı. Bu öğrencilerin 2 milyon 927 bin 308’i uzaktan ve açık öğretim programlarında okuyor. YÖK, yeni verileri açıklamadı ancak bu yıl girenlerle sayı daha da yükseldi.

Üniversiteler arasında, açık ve uzaktan eğitim fakültesi bulunanların öğrenci sayısı ise pek çok ilin nüfusunu geride bırakmış durumda. Örneğin Anadolu Üniversitesi’nin örgün öğretimdeki öğrenci sayısı 29 bin 135 ancak açık öğretim fakültesiyle birlikte öğrenci sayısı 1 milyon 773 bin 233’e ulaşıyor. Üniversite öğrenci sayısıyla 69 ilin nüfusunu geçmiş bulunuyor. Üstelik bu iller arasında Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van olmak üzere 17 büyükşehir belediyesi de yer alıyor. Üniversite ayrıca Ardahan, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Sinop, Tunceli, Bayburt, Iğdır ve Kilis illerinin nüfusunun toplamından daha fazla öğrenciye sahip. 10 ilin toplam nüfusu 1 milyon 617 bin 270.

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EN KALABALIK İLK 3’TELER

En fazla öğrencisi olan üniversitelerden bir diğeri de İstanbul Üniversitesi. Üniversitenin 582 bin 109’u açık öğretimde olmak üzere kayıtlı toplam öğrenci sayısı 656 bin 617. 50 ilin nüfusundan fazla öğrenci sayısına sahip üniversite, örgün öğretimdeki 74 bin 508 öğrencisiyle neredeyse Bayburt’un nüfusunu yakalamış durumda. Bayburt’un nüfusu ise 86 bin 47. Yine üniversitede, Ardahan, Gümüşhane, Tunceli, Bayburt ve Kilis illerinin nüfusunun toplamından daha fazla öğrenci okuyor. 5 ilin toplam nüfusu 571 bin 901.

Öğrenci sayısıyla ilk 3’te yer alan Atatürk Üniversitesi’nin ise 491 bin 230’u açık ve uzaktan eğitimde okuyan toplam 557 bin 750 öğrencisi bulunuyor. 41 ilin nüfusundan daha fazla öğrenciye sahip üniversite ayrıca toplam öğrenci sayısıyla Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli illerinin toplam nüfusunu da geçmiş durumda. 4 ilin toplam nüfusu 416 bin 722. YÖK, 2024-2025 istatistiklerini açıklamadı. Ancak Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl üniversitede kayıtlı öğrenci sayısı 651 bin 842 ‘ya ulaştı. Üniversite yeni öğrencileriyle birlikte Türkiye’deki 50 ilin nüfusunda daha fazla öğrenciye sahip olduğunu kaydetti.

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AVRUPA ÜLKELERİNİN NÜFUSU KADAR

Türkiye’deki üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 7 milyonu aştı. Toplam rakamla, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Estonya gibi ülkelerin aralarında olduğu pek çok ülkenin nüfusunu geçmiş durumda. Öyle ki Danimarka’nın nüfusu 5,9 milyon, Norveç’in ise 5,5 milyon. Hatta sadece Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sayısı Estonya’nın nüfusundan fazla. Estonya’nın nüfusu 1.3 milyon iken Anadolu Üniversitesi’nde okuyan öğrenci sayısı 1.7 milyon.