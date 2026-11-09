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GündemOğlunun terör örgütüne katıldığını söyleyen babanın yalanı 12 yıl sonra ortaya çıktı! Jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi
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Oğlunun terör örgütüne katıldığını söyleyen babanın yalanı 12 yıl sonra ortaya çıktı! Jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi

09.11.2026 - 12:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Oğlunun terör örgütüne katıldığını söyleyen babanın yalanı 12 yıl sonra ortaya çıktı! Jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında "engelli oğlum terör örgütüne katıldı" diyerek kayıp başvurusunda bulunan babanın gerçeği gizlediği ortaya çıktı. Jandarmanın yıllar süren titiz çalışması, gizli tanık ifadeleri ve teknik takiple aydınlatılan olayda, baba R.B.'nin maddi anlaşmazlıklar nedeniyle oğlunu öldürdüğü belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında yaşanan olayda, baba R.B., engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını öne sürerek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu.

Yıllardır kayıp olarak aranan dosya, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucunda aydınlatıldı.

Oğlunun terör örgütüne katıldığını söyleyen babanın yalanı 12 yıl sonra ortaya çıktı Jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi

Yapılan incelemelerde, E.B.'nin terör örgütüne katıldığı iddiasının asılsız olduğu ve aslında baba R.B. tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım 2026 tarihinde Batman ve Antalya'da 10 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Oğlunun terör örgütüne katıldığını söyleyen babanın yalanı 12 yıl sonra ortaya çıktı Jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak batman m tipi ceza infaz kurumuna gönderildi.

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