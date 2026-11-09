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Nazilli’de yarım asırlık yollar yenileniyor! Çalışmalar hızlandı

09.11.2026 - 12:33Güncellenme Tarihi:
Nazilli’de yarım asırlık yollar yenileniyor! Çalışmalar hızlandı

Nazilli Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 290 Sokak’ta yol yenileme çalışmasına başladı.

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2026’nın özellikle son altı ayında yol çalışmalarında yüksek performans ortaya koyan Nazilli Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Son aylarda çok sayıda farklı noktada yol yenileme, asfalt ve parke taşı uygulamaları hayata geçirilirken, ekipler kentin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kent genelindeki yol sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Nazilli’nin yenilenmeyen, hizmet bekleyen sokakları kalmayana kadar çalışacağız. Az laf, çok iş anlayışıyla kentimizin dört bir yanında sahada olmaya devam edeceğiz. Nazilli’de şimdiye kadar yapılmayanı yapıyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber edip şehrimizin yarım asırdır yenilenmeyi bekleyen her yolunu yenileyeceğiz" mesajını verdi.

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