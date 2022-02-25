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Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı'na girdi

Ukrayna'nın Odessa açıklarında dün bomba isabet eden Türk sahipli Yasa Jupıter gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

25.02.2022 - 12:43 | | Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK, İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA)
Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı'na girdi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce dün Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklanmıştı. Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter adlı kuru yük gemisi bugün saat 11.40 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları da eşlik etti.  

"HAFİF BİR MADDİ HASAR GERÇEKLEŞMİŞTİR" 

Yasa Gemi İşletmeciliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada,  "Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter gemisi, Odessa/Ukrayna Limanı'nda yük tahliyesi akabinde 5 nolu ambar kapağı üzerinden isabet almıştır. Gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamış olup hafif bir maddi hasar gerçekleşmiştir. Gemi hasar tespiti ve sair işlemler için en yakın güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla seyretmektedir" denilmişti.

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